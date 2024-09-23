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Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

23 вересня 2024 р. 11:05

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11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

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22 вересня 2024
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19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

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Ресурси російських військ зараз на межі, і ця осінь може кардинально змінити хід війни. Наразі окупанти намагаються досягти якихось успіхів на фронті перед ймовірними зимовими переговорами.

Про це повідомив військовий Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE

Яка ситуація з ресурсами росіян

Сазонов пояснив, що росіяни намагаються до зими просунути лінію фронту, щоб отримати сильні позиції перед можливими зимовими перемовинами. 

"На це кидають всі резерви. Вони не кидають нові бригади, не можуть підтримувати нові напрямки й не можуть штурмувати, як рік тому, два-три напрямки одночасно", — сказав він.

Водночас військовий наголосив, що зараз в окупантів ресурси на межі, тому ця осінь може змінити хід війни.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що українська операція у Курській області велика проблема для Росії, адже їй доведеться перекидати сили з України. Наразі там зосереджено 40 тисяч росіян і кількість війська планують збільшити до 60-70 тисяч окупантів. 

Водночас проєкт "Хроніки" та дослідницька група Extreme Scan провели опитування серед росіян, яке показало, що більшість із них навіть без досягнень "цілей СВО", про які заявляв Путін, виступають за виведення російської армії з України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

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