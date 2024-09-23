Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

Ресурсы российских войск сейчас на грани, и эта осень может кардинально изменить ход войны. Сейчас оккупанты пытаются добиться каких-то успехов на фронте перед вероятными зимними переговорами.

Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация с ресурсами россиян

Сазонов объяснил, что россияне пытаются продвинуть линию фронта к зиме, чтобы получить сильные позиции перед возможными зимними переговорами.

"На это бросают все резервы. Они не бросают новые бригады, не могут поддерживать новые направления и не могут штурмовать, как год назад, два-три направления одновременно", — сказал он.

В то же время, военный подчеркнул, что сейчас у оккупантов ресурсы на грани, поэтому эта осень может изменить ход войны.

Напомним, аналитики ISW заявили, что украинская операция в Курской области большая проблема для России, ведь ей придется перебрасывать силы из Украины. Пока там сосредоточено 40 тысяч россиян и количество войск планируют увеличить до 60-70 тысяч оккупантов.

В то же время, проект "Хроники" и исследовательская группа Extreme Scan провели опрос среди россиян, который показал, что большинство из них даже без достижений "целей СВО", о которых заявлял Путин, выступают за вывод российской армии из Украины.