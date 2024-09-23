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Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

23 сентября 2024 г. 11:05

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19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

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19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

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14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

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23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

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Ресурсы российских войск сейчас на грани, и эта осень может кардинально изменить ход войны. Сейчас оккупанты пытаются добиться каких-то успехов на фронте перед вероятными зимними переговорами. 

Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация с ресурсами россиян

Сазонов объяснил, что россияне пытаются продвинуть линию фронта к зиме, чтобы получить сильные позиции перед возможными зимними переговорами.

"На это бросают все резервы. Они не бросают новые бригады, не могут поддерживать новые направления и не могут штурмовать, как год назад, два-три направления одновременно", — сказал он.

В то же время, военный подчеркнул, что сейчас у оккупантов ресурсы на грани, поэтому эта осень может изменить ход войны.

Напомним, аналитики ISW заявили, что украинская операция в Курской области большая проблема для России, ведь ей придется перебрасывать силы из Украины. Пока там сосредоточено 40 тысяч россиян и количество войск планируют увеличить до 60-70 тысяч оккупантов.

В то же время, проект "Хроники" и исследовательская группа Extreme Scan провели опрос среди россиян, который показал, что большинство из них даже без достижений "целей СВО", о которых заявлял Путин, выступают за вывод российской армии из Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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