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Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

17 октября 2024 г. 13:02

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08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

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07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

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01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

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00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

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Офицер 3-го батальона "Свобода" Евгений Оропай заявил, что Минобороны Украины до сих пор не может закрыть пехотные позиции средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ситуацию спасают только волонтеры.

Об этом Евгений Оропай сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 17 октября.

Чего пехотинцам не хватает на фронте

Офицер НГУ заявил, что государство до сих пор не обеспечило пехотные позиции средствами РЭБ, хотя финансирование на это было. Он также отметил, что враг активно использует свои ресурсы без ограничений, тогда как у украинских подразделений — нехватка боекомплекта.

Оропай также добавил, что ситуацию часто спасают волонтеры, а контрбатарейная борьба фактически отсутствует.

Напомним, недавно мы писали, что бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях людей, которые могут обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.

Кроме того, мы сообщали, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи. По словам нардепа Сергея Евтушко, они целенаправленно используют средства против гражданских, чтобы они не могли связаться с родными в случае задержания.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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