Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Офіцер 3-го батальйону "Свобода" Євгеній Оропай заявив, що Міноборони України досі не може закрити піхотні позиції засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ситуацію рятують лише волонтери.

Про це Євгеній Оропай сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 17 жовтня.

Чого піхотинцям не вистачає на фронті

Офіцер НГУ заявив, що держава досі не забезпечила піхотні позиції засобами РЕБ, хоча фінансування на це було. Він також зазначив, що ворог активно використовує свої ресурси без обмежень, тоді як в українських підрозділів — нестача боєкомплекту.

Оропай також додав, що ситуацію часто рятують волонтери, а контрбатарейна боротьба фактично відсутня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які можуть обслуговувати та ремонтувати засоби РЕБ.

Крім того, ми повідомляли, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку. За словами нардепу Сергія Євтушка, вони цілеспрямовано використовують засоби проти цивільних, мовляв, щоб вони не могли зв'язатися з рідними у разі затримки.