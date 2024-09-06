Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Народний депутат України Сергій Євтушок заявив, що працівники ТЦК цілеспрямовано використовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти цивільних. Мовляв, вони споряджують аавтівки пристроями, щоб цивільні не могли зв'язатися з рідними у разі затримки.

Таку заяву він зробив в ефірі Ранок.LIVE 6 вересня.

ТЦК встановлюють засоби РЕБ в машинах

"Є ряд звернень, десь зупиняють, вмикають якісь засоби РЕБ, щоб людина не змогла нікуди подзвонити, силоміць затискають і затягують в автобуси чи бусики, везуть в ТЦК і через дві-три години людина вже проходить ВЛК і вранці вже перебуває на полігоні. Є до мене звернення, що в машині, на якій пересуваються ТЦК, вмонтовані системи, які блокують мобільний сигнал. Це для того, щоб людина не змогла нікуди передзвонити, не повідомити ні родичам, ні, можливо, адвокатам, що з нею вчиняють неправомірні дії", — заявив нардеп.