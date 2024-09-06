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Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

06 вересня 2024 р. 10:28

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10:28Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

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10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

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08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

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13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

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Народний депутат України Сергій Євтушок заявив, що працівники ТЦК цілеспрямовано використовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти цивільних. Мовляв, вони споряджують аавтівки пристроями, щоб цивільні не могли зв'язатися з рідними у разі затримки.

Таку заяву він зробив в ефірі Ранок.LIVE 6 вересня.

ТЦК встановлюють засоби РЕБ в машинах

"Є ряд звернень, десь зупиняють, вмикають якісь засоби РЕБ, щоб людина не змогла нікуди подзвонити, силоміць затискають і затягують в автобуси чи бусики, везуть в ТЦК і через дві-три години людина вже проходить ВЛК і вранці вже перебуває на полігоні. Є до мене звернення, що в машині, на якій пересуваються ТЦК, вмонтовані системи, які блокують мобільний сигнал. Це для того, щоб людина не змогла нікуди передзвонити, не повідомити ні родичам, ні, можливо, адвокатам, що з нею вчиняють неправомірні дії", — заявив нардеп.

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10:29 Окупанти підійшли майже впритул — який вигляд має Мирноград на Донеччині

10:22 В Одесі чоловік вистрілив у перехожого та втік — поліція почала розслідування

10:08 Шукала працівників в окупаційну адміністрацію — на Харківщині судитимуть колаборантку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:00 У Дніпропетровській області пролунали вибухи

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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

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17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

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13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

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