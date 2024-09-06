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Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

6 сентября 2024 г. 10:28

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17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

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15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

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Народный депутат Украины Сергей Евтушок заявил, что работники ТЦК целенаправленно используют средства радиоэлектронной борьбы против гражданских. Мол, они снаряжают автомобили устройствами, чтобы гражданские не могли связаться с родными в случае задержки.

Такое заявление он сделал в эфире "Ранок.LIVE" 6 сентября.

ТЦК устанавливают средства РЭБ в машинах

"Есть ряд обращений, где останавливают, включают какие-то средства РЭБ, чтобы человек не смог никуда позвонить, силой зажимают и затягивают в автобусы или бусики, везут в ТЦК и через два-три часа человек уже проходит ВВК и утром уже находится на полигоне. Есть ко мне обращение, что в машине на которой передвигаются ТЦК, вмонтированы системы, которые блокируют мобильный сигнал. Это для того, чтобы человек не смог никуда перезвонить, не сообщить ни родственникам, ни, возможно, адвокатам, что с ним совершают неправомерные действия", — заявил нардеп.

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11:36 Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:32 Атака на Киевскую область — власти сообщили о последствиях

11:29 Смерть военнообязанного на Закарпатье — в ТЦК озвучили свою версию событий

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08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

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18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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