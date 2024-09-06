Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Народный депутат Украины Сергей Евтушок заявил, что работники ТЦК целенаправленно используют средства радиоэлектронной борьбы против гражданских. Мол, они снаряжают автомобили устройствами, чтобы гражданские не могли связаться с родными в случае задержки.

Такое заявление он сделал в эфире "Ранок.LIVE" 6 сентября.

ТЦК устанавливают средства РЭБ в машинах

"Есть ряд обращений, где останавливают, включают какие-то средства РЭБ, чтобы человек не смог никуда позвонить, силой зажимают и затягивают в автобусы или бусики, везут в ТЦК и через два-три часа человек уже проходит ВВК и утром уже находится на полигоне. Есть ко мне обращение, что в машине на которой передвигаются ТЦК, вмонтированы системы, которые блокируют мобильный сигнал. Это для того, чтобы человек не смог никуда перезвонить, не сообщить ни родственникам, ни, возможно, адвокатам, что с ним совершают неправомерные действия", — заявил нардеп.