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Взрывы звучат в России не просто так – Юсов об ударах дронами

Взрывы звучат в России не просто так – Юсов об ударах дронами

27 декабря 2024 г. 22:33

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что гипотетически украинские дальнобойные беспилотники способны совершать полеты на расстояние в две тысячи километров. Их целями являются объекты военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Об этом он сказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 27 декабря.

Как далеко летят украинские БпЛА

Юсов отметил, что в большинстве случаев, когда "что-то взрывается в России, это не просто так".

"Инциденты случаются, прежде всего, и исключительно на объектах, связанных с военно-промышленным комплексом, с оккупационной армией государства агрессора. Все те объекты, которые занимаются либо финансированием, либо военным, логистическим, оборонным обеспечением оккупационного корпуса", — объяснил разведчик.

Куда попадают дроны ГУР

Юсов сообщил, что украинские дроны преодолевают расстояние до двух тысяч километров, что уже не секрет.

"В большинстве заявлений, когда что-то взрывается в России — мы не подтверждаем, но и не опровергаем", — подчеркнул Юсов.

При этом он добавил, что в первую очередь взрывы происходят на предприятиях ВПК России и на остальных военных объектах, поддерживающих войну против Украины. Таким образом, инциденты в РФ связаны исключительно с военной и оборонной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков на нашей земле. Так, воины Главного управления разведки уничтожили оккупантов с помощью дронов. Также мы писали, что в России загорелся склад, где хранили детали к беспилотникам типа Shahed-136.

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