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Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

27 грудня 2024 р. 21:00

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13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

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Представник ГУР МО Андрій Юсов в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів про виробництво українських дронів, які можуть долати рекордні відстані. А також йшлося про те, чому носії гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К злітають рідше.

Інтерв'ю можна переглянути на Новини.LIVE у п'ятницю, 27 грудня, о 21:00.

Підсумки ГУР за 2024 рік

Так, Юсов заявив, що безпілотники українського виробництва здатні долати до 2000 кілометрів, тому вдалося досягнути такого результату.

Крім того, фіксується менше злетів винищувачів МіГ-31К, які є носіями балістичних ракет "Кинджал" — представник ГУР відповів, з чим це пов'язано.

А також він поділився підрахунками української розвідки щодо здатності Росії виробляти ракети та скільки одиниць на місяць вони виготовляють.

Водночас без уваги не залишилась і тема удару Сил оборони по складу з деталями до дронів "шахед", вартість якого становить 17 мільйонів доларів.

Нагадаємо, дрони Служби безпеки України підірвали склад боєприпасів в Ростовській області. Він розташований на полігоні "Кадамовський".

Також ЗСУ завдали удару по розташуванню 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у Курській області. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Критичність підприємства скасовано — що буде з бронюванням

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