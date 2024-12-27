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Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

27 декабря 2024 г. 21:00

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21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

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21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

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19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

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19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

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17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

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13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

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12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

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Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал о производстве украинских дронов, которые могут преодолевать рекордные расстояния. А также шла речь о том, почему носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К взлетают реже.

Интервью можно посмотреть на Новини.LIVE в пятницу, 27 декабря, в 21:00.

Итоги ГУР за 2024 год

Так, Юсов заявил, что беспилотники украинского производства способны преодолевать до 2000 километров, поэтому удалось достичь такого результата.

Кроме того, фиксируется меньше взлетов истребителей МиГ-31К, которые являются носителями баллистических ракет "Кинжал" — представитель ГУР ответил, с чем это связано.

А также он поделился подсчетами украинской разведки относительно способности России производить ракеты и сколько единиц в месяц они изготавливают.

В то же время без внимания не осталась и тема удара Сил обороны по складу с деталями к дронам "шахед", стоимость которого составляет 17 миллионов долларов.

Напомним, дроны Службы безопасности Украины взорвали склад боеприпасов в Ростовской области. Он расположен на полигоне "Кадамовский".

Также ВСУ нанесли удар по расположению 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в Курской области.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

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13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

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