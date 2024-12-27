Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Вибухи звучать в Росії не просто так — Юсов про удари дронами arrow
Вибухи звучать в Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Вибухи звучать в Росії не просто так — Юсов про удари дронами

27 грудня 2024 р. 22:33

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:33 Вибухи звучать в Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Text

11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

Text

22:33 Вибухи звучать в Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Text

11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що гіпотетично українські далекобійні безпілотники здатні здійснювати польоти на відстань дві тисячі кілометрів. Їх цілями є об'єкти військово-промислового комплексу держави-агресора.

Про це він сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у п'ятницю, 27 грудня.

Як далеко летять українські БпЛА

Юсов зазначив, що в більшості випадків, коли "щось вибухає на Росії, то це не просто так".

"Інциденти трапляються насамперед і виключно на об'єктах, які пов'язані із військово-промисловим комплексом, із окупаційною армією держави агресора. Всі ті об'єкти, які займаються або фінансуванням, або військовим, логістичним, оборонним забезпеченням окупаційного корпусу", — пояснив розвідник.

Куди влучають дрони ГУР

Юсов повідомив, що українські дрони долають відстань до двох тисяч кілометрів, що вже не є таємницею.

"У більшості заяв, коли щось вибухає на Росії — ми не підтверджуємо, але й не спростовуємо", — наголосив Юсов.

При цьому він додав, що першочергово вибухи трапляються на підприємствах ВПК Росії і на решті військових об’єктах, які підтримують війну проти України. Таким чином, інциденти у РФ пов’язані виключно із військовою та оборонною інфраструктурою.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі. Так, воїни Головного управління розвідки знищили окупантів за допомогою дронів. Також ми писали, що в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників типу Shahed-136.

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

22:33 Вибухи звучать в Росії не просто так — Юсов про удари дронами

22:27 Ветеран вимагає стягнути з РФ 12 млн грн шкоди — що вирішив суд

22:12 РФ використовує західне обладнання для виробництва Орєшніка — FT

21:59 Зеленський повідомив про важкі втрати серед військових КНДР

21:57 Поліція не зреагувала на скаргу одесита на ТЦК — рішення суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:38 Відомий футболіст і партнери з команди потрапили у страшну ДТП

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

21:18 РФ оснащує шахеди штучним інтелектом — посол ЄС пояснив небезпеку

21:05 Вчені пояснили, як вино може бути корисним для серця

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

22:27 Ветеран вимагає стягнути з РФ 12 млн грн шкоди — що вирішив суд

22:12 РФ використовує західне обладнання для виробництва Орєшніка — FT

21:59 Зеленський повідомив про важкі втрати серед військових КНДР

21:57 Поліція не зреагувала на скаргу одесита на ТЦК — рішення суду

21:38 Відомий футболіст і партнери з команди потрапили у страшну ДТП

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:18 РФ оснащує шахеди штучним інтелектом — посол ЄС пояснив небезпеку

21:05 Вчені пояснили, як вино може бути корисним для серця

20:59 В Польщі зникне клуб, де шість українців, з яких три збірники

20:53 Пропускав уроки — на Львівщині суд оштрафував матір школяра

20:21 Синоптики застерегли, якої погоди варто очікувати завтра

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

22:33 Вибухи звучать в Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Text

11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог