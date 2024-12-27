Вибухи звучать в Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що гіпотетично українські далекобійні безпілотники здатні здійснювати польоти на відстань дві тисячі кілометрів. Їх цілями є об'єкти військово-промислового комплексу держави-агресора.

Про це він сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у п'ятницю, 27 грудня.

Як далеко летять українські БпЛА

Юсов зазначив, що в більшості випадків, коли "щось вибухає на Росії, то це не просто так".

"Інциденти трапляються насамперед і виключно на об'єктах, які пов'язані із військово-промисловим комплексом, із окупаційною армією держави агресора. Всі ті об'єкти, які займаються або фінансуванням, або військовим, логістичним, оборонним забезпеченням окупаційного корпусу", — пояснив розвідник.

Куди влучають дрони ГУР

Юсов повідомив, що українські дрони долають відстань до двох тисяч кілометрів, що вже не є таємницею.

"У більшості заяв, коли щось вибухає на Росії — ми не підтверджуємо, але й не спростовуємо", — наголосив Юсов.

При цьому він додав, що першочергово вибухи трапляються на підприємствах ВПК Росії і на решті військових об’єктах, які підтримують війну проти України. Таким чином, інциденти у РФ пов’язані виключно із військовою та оборонною інфраструктурою.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі. Так, воїни Головного управління розвідки знищили окупантів за допомогою дронів. Також ми писали, що в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників типу Shahed-136.