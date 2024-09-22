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Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

22 сентября 2024 г. 19:11

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21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

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19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

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18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

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Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу. Сейчас страна ожидает согласия от партнеров на финансирование.

Об этом Рустем Умеров сказал в интервью "Раде".

Ракетная программа Украины

"С этого года Министерство обороны берет лидерство в этом вопросе, мы разработали ракетную программу. Она достаточно мощная, мы уже обменялись с партнерами и ожидаем, сколько из той способности, с которой мы можем строить ракеты и дроны, они будут поддерживать", — подчеркнул Умеров.

Он отметил, что партнеры дали устное согласие на то, что они будут финансировать это.

Министр добавил, что Минобороны делает все возможное для того, чтобы производство ракет было приближено к дроновой программе.

Напомним, Умеров рассказал, что Украина консультируется с партнерами по поставке истребителей западного образца нескольких типов. Следует отметить, что в контексте данных переговоров рассматриваются не только истребители Mirage-2000 и F-16.

Ранее Верховная Рада приняла решение об увеличении бюджетных расходов на сферу обороны. Они будут увеличены на 495,3 млрд грн.

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