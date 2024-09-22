Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів. Варто зазначити, що в контексті даних переговорів розглядаються не лише винищувачі Mirage-2000 та F-16.

Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав в ефірі телемарафону.

Винищувачі для України

За словами Умєрова, у процесі переходу на західні платформи є три фокуси: тренування, розвиток своєї інфраструктури та передача літаків.

"Зараз у нас вже є від партнерів те, що вони дають нам commitment (зобов'язання. — Ред.) по F-16, commitment дають по "міражам". Консультації йдуть по Gripen, консультації йдуть по Eurofighter", — пояснив міністр.

Він додав, що це дуже потужний список платформ, який обговорюється. Результати будуть анонсовані згодом.

F-16 в Україні

Перші літаки F-16 українські Повітряні сили отримали на початку серпня. Скільки саме невідомо, але західні ЗМІ писали про партію з шести одиниць. Ці літаки не виконують завдання на фронті, а беруть участь у відбитті ракетних та дронових атак.

В одній із таких атак було втрачено перший F-16, який пілотував Олексій Месь із позивним "Мунфіш".

Партнери України обіцяють поставити ще кілька одиниць до кінця року.

Що з постачанням Mirage-2000

Французький президент Еммануель Макрон оголосив про намір передати винищувачі Mirage-2000 2024 року. Деталі ініціативи невідомі, але Повітряні сили України вважають, що літаки зможуть ефективно виконувати бойові завдання.

Як пише видання SudOuest, частина винищувачів Mirage-2000-5 буде модернізована, щоб покращити можливості атакувати наземні цілі.

Ймовірно, йдеться про адаптацію літаків до бомб AASM. Таким чином, "міражі" відійдуть від традиційної ролі перехоплювача.

В свою чергу, раніше було оголошено про призупинення передання Україні шведських літаків Gripen. Таке рішення ухвалив сам Київ, а не Стокгольм. Це пов’язано з тим, що зараз відбувається реалізація інших західних винищувачів, а саме F-16.

Нагадаємо, кілька днів тому українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 у Румунії. Йдеться про літаки, які передали Нідерланди. Румунія фінансуватиме навчання пілотів та пов'язані з цим потреби з власного держбюджету.

Раніше Нідерланди анонсували передачу компонентів для українських F-16. Також українські льотчики отримають до машин ракети класу "повітря-повітря". У Міноборони країни підкреслили, що вартість пакета допомоги складає 80 мільйонів євро.