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Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

22 сентября 2024 г. 14:21

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19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

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18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

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Украина консультируется с партнерами по поставке истребителей западного образца нескольких типов. Следует отметить, что в контексте данных переговоров рассматриваются не только истребители Mirage-2000 и F-16.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сказал в эфире телемарафона.

Истребители для Украины

По словам Умерова, в процессе перехода на западные платформы есть три фокуса: тренировка, развитие своей инфраструктуры и передача самолетов.

"Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам commitment (обязательства. — Ред.) по F-16, commitment дают по "миражам". Консультации идут по Gripen, консультации идут по Eurofighter", — пояснил министр.

Он добавил, что это очень мощный список обсуждаемых платформ. Результаты будут анонсированы впоследствии.

F-16 в Украине

Первые самолеты F-16 украинские Воздушные силы получили в начале августа. Сколько неизвестно, но западные СМИ писали о партии из шести единиц. Эти самолеты не выполняют задачи на фронте, а принимают участие в отражении ракетных и дроновых атак.

В одной из таких атак был утрачен первый F-16, который пилотировал Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

Партнеры Украины обещают поставить еще несколько единиц до конца года.

Что с поставкой Mirage-2000

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о намерении передать истребители Mirage-2000 летом 2024 года. Детали инициативы неизвестны, но Воздушные силы Украины считают, что самолеты смогут эффективно выполнять боевые задачи.

Как пишет издание SudOuest, часть истребителей Mirage-2000-5 будет модернизирована для улучшения возможности атаковать наземные цели.

Вероятно, речь идет об адаптации самолетов к бомбам AASM. Таким образом, "миражи" отойдут от традиционной роли перехватчика.

В свою очередь, ранее было объявлено о приостановке передачи Украине шведских самолетов Gripen. Такое решение принял сам Киев, а не Стокгольм. Это связано с тем, что сейчас проходит реализация других западных истребителей, а именно F-16.

Напомним, несколько дней назад украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16 в Румынии. Речь идет о самолетах, переданных Нидерландами. Румыния будет финансировать обучение пилотов и связанные с этим потребности из собственного госбюджета.

Ранее Нидерланды анонсировали передачу компонентов для украинских F-16. Также украинские летчики получат к машинам ракеты класса "воздух-воздух". В Минобороны страны подчеркнули, что стоимость пакета помощи составляет 80 миллионов евро.

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14:39 Синоптик Наталка Диденко предупредила о грозовых дождях завтра в одном из регионов Украины

14:27 Зарплаты в Армии восстановления — сколько получают украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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