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Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

22 вересня 2024 р. 19:11

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Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму. Наразі країна очікує згоди від партнерів на фінансування.

Про це Рустем Умєров сказав в інтерв'ю "Раді".

Ракетна програма України

"З цього року Міністерство оборони бере лідерство у цьому питанні, ми розробили ракетну програму. Вона достатньо потужна, ми вже обмінялися з партнерами і очікуємо, скільки з тої спроможності, з якої ми можемо будувати ракети та дрони, вони будуть підтримувати", — наголосив Умєров.

Він зазначив, що партнери дали усну згоду на те, що вони будуть фінансувати це.

Міністр додав, що Міноборони робить все можливе для того, щоб виробництво ракет було наближене до дронової програми.

Нагадаємо, Умєров розповів, що Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів. Варто зазначити, що в контексті даних переговорів розглядаються не лише винищувачі Mirage-2000 та F-16.

Раніше Верховна Рада ухвалила рішення про збільшення бюджетних видатків на сферу оборони. Вони будуть збільшені на 495,3 мільярда гривень.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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