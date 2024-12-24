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Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

24 декабря 2024 г. 13:56

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10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

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Российские войска постоянно обстреливают Херсон, в частности, при помощи сброса взрывчатки с дронов. В то же время в городе остается большое количество детей, потому что родители отказываются выезжать.

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире Ранок.LIVE.

Ситуация в Херсоне

"На самом деле обязательная эвакуация признана в десятках населенных пунктов уже длительное время. Это касается семей с детьми, в первую очередь, это все пункты, которые непосредственно рядом с Днепром", — сказал он.

По словам Соболевского, это связано с тем, что там постоянно обстрелы, поэтому людям опасно сейчас оставаться. Есть населенные пункты, где вообще невозможно восстановить электроэнергию, потому что в них уничтожена инфраструктура и враг обстреливает ремонтные бригады.

В то же время в Херсоне остается большое количество детей, потому что их родители отказываются выезжать.

Ранее руководитель фонда "Повертись живим" Тарас Чмут заявил об угрозе наступления российских войск на Херсон. Он считает, что враг пытается сделать город безлюдным.

Также DeepState сообщали, что россияне оккупировали Макаровку и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

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14:54 Мобилизация студентов – кого мобилизуют с отсрочкой с января

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:36 Синоптики порадовали погодой в Киеве на Рождество

14:36 Диденко удивила, где в Украине на Рождество потеплеет до +12 °C

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