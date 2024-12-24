Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Російські війська постійно обстрілюють Херсон, зокрема, за допомогою скидання вибухівки з дронів. Водночас у місті залишається велика кількість дітей, тому що батьки відмовляються виїжджати.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація в Херсоні

"Насправді обов'язкова евакуація визнана в десятках населених пунктів вже тривалий час. Це стосується родин з дітьми в першу чергу, це всі пункти, які безпосередньо поруч з Дніпром", — сказав він.

За словами Соболевського, це пов'язано з тим, що там постійно обстріли, тому людям там небезпечно зараз залишатися. Існують населені пункти, де взагалі неможливо відновити електроенергію, тому що в них знищена інфраструктура та ворог обстрілює ремонтні бригади.

Водночас у Херсоні залишається велика кількість дітей, тому що їхні батьки відмовляються виїжджати.

Раніше керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив про загрозу наступу російських військ на Херсон. Він вважає, що ворог намагається зробити місто безлюдним.

Також DeepState повідомляли, що росіяни окупували Макарівку та ще кілька населених пунктів Донецької області.