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Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

24 грудня 2024 р. 13:56

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13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

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13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

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12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

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10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

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09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

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Російські війська постійно обстрілюють Херсон, зокрема, за допомогою скидання вибухівки з дронів. Водночас у місті залишається велика кількість дітей, тому що батьки відмовляються виїжджати.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація в Херсоні

"Насправді обов'язкова евакуація визнана в десятках населених пунктів вже тривалий час. Це стосується родин з дітьми в першу чергу, це всі пункти, які безпосередньо поруч з Дніпром", — сказав він.

За словами Соболевського, це пов'язано з тим, що там постійно обстріли, тому людям там небезпечно зараз залишатися. Існують населені пункти, де взагалі неможливо відновити електроенергію, тому що в них знищена інфраструктура та ворог обстрілює ремонтні бригади.

Водночас у Херсоні залишається велика кількість дітей, тому що їхні батьки відмовляються виїжджати. 

Раніше керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив про загрозу наступу російських військ на Херсон. Він вважає, що ворог намагається зробити місто безлюдним.

Також DeepState повідомляли, що росіяни окупували Макарівку та ще кілька населених пунктів Донецької області. 

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13:57 Репутація і борги — які дії колекторів можуть порушити закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Копи та рятувальники повинні знати англійську — постанова Кабміну

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