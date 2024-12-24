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Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

24 грудня 2024 р. 13:38

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12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

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Російські війська продовжують просуватися у Донецькій області. До кордону з Дніпропетровською областю окупантам лишилося близько 20 кілометрів.

Про це розповів керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю УП.

Загроза для Херсона

За словами Чмута, для наступу на Херсон у ворога є велика перешкода — це річка Дніпро, але останній місяць активно йдуть розмови про підготовку до можливого річкового десанту. Він навів у приклад історія з Кринками, яку росіяни гарно вивчили й зробили висновок. Тому вони можуть досягнути успіху, оскільки це буде сковувати величезний ресурс збройних сил якого  в України і так немає.

"При тому ті втрати, які росіяни будуть нести, для них абсолютно допустимі. Тому з одного боку у нас є ця загроза. Ми не говоримо про захоплення всього Херсона наразі або поки що. Ми говоримо про те, що підготовка о можливого річкового десанту зараз і пів року тому має різний прояв і зараз це більш ймовірно", — зазначив Чмут.

Також окупанти роблять Херсон безлюдним, знищуючи цивільну інфраструктуру та логістику: скидають з дронів вибухівку на маршрутки, швидкі та людей на вулицях. Їхня задача — зробити місто мертвим, а втрата островів на Дніпрі, зсування лінії зіткнення ближче до правого берега призводить до того, що відстань до фронту зменшується.

Загроза для Запоріжжя

"Запоріжжя теж знаходиться під вогневим впливом, росіяни до нього намагаються рухатися, хоч це і не є основним напрямком", — сказав керівник фонду.

Він розповів, що декілька місяців тому очікувалися великі наступальні дії на цьому напрямку і ворог всюди говорить про те, що хотів би ним заволодіти або до нього дійти. Але це не просто, як здається, бо відстані не малі, але місто поступово як і Херсон роблять безлюдним.

Загроза для Дніпра

"До кордону з Дніпропетровською областю лишилося від сили два десятки кілометрів", — сказав Чмут.

Але, на його думку, з Дніпром та Харковом трохи краща ситуація, бо відстань до фронту більша. Водночас наразі в Росії немає потенціалу захопити якесь з цих міст одразу, бо це величезний ресурс.

"Але та стратегія з виснаження ЗСУ, яку вони реалізовують, при відсутності виправлення нашої головної проблеми — хаосу в управлінні військами, призведе в якийсь момент до того, що ми можемо посипатися на фронті таким чином, що це будуть бригадні райони оборони й десятки кілометрів одномоментно", — відсумував він.

Раніше The Guardian писало, що Генштаб нібито наказав Командуванню Повітряних Сил відправляти на фронт непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів ППО. Однак у Силах оборони спростували цю інформацію.

Крім того, росіяни окупували Макарівку та ще кілька населених пунктів Донецької області. ЗСУ вирвалися та не допустили оточення.

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13:57 Репутація і борги — які дії колекторів можуть порушити закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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