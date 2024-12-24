Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области. До границы с Днепропетровской областью оккупантам осталось около 20 километров.

Об этом рассказал руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью УП.

Угроза для Херсона

По словам Чмута, для наступления на Херсон у врага большое препятствие — это река Днепр, но последний месяц активно идут разговоры о подготовке к возможному речному десанту. Он привел в пример историю с Крынками, которую россияне хорошо изучили и сделали выводы. Поэтому они могут добиться успеха, поскольку это будет сковывать огромный ресурс вооруженных сил которого у Украины и так нет.

"При том те потери, которые россияне будут нести, для них абсолютно допустимы. Поэтому с одной стороны у нас есть эта угроза. Мы не говорим о захвате всего Херсона сейчас или пока что. Мы говорим о том, что подготовка к возможному речному десанту сейчас и полгода назад имеет разное проявление и сейчас это более вероятно", — отметил Чмут.

Также оккупанты делают Херсон безлюдным, уничтожая гражданскую инфраструктуру и логистику: сбрасывают с дронов взрывчатку на маршрутки, скорые и людей на улицах. Их задача — сделать город мертвым, а потеря островов на Днепре, сдвиг линии столкновения ближе к правому берегу приводит к тому, что расстояние к фронту уменьшается.

Угроза для Запорожья

"Запорожье тоже находится под огневым влиянием, россияне к нему пытаются двигаться, хотя это и не является основным направлением", — сказал руководитель фонда.

Он рассказал, что несколько месяцев назад ожидались большие наступательные действия на этом направлении и враг повсюду говорит о том, что хотел бы им завладеть им или дойти до него. Но это не просто, как кажется, потому что расстояния не малые, но город постепенно, как и Херсон, делают безлюдным.

Угроза для Днепра

"До границы с Днепропетровской областью осталось от силы два десятка километров", — сказал Чмут.

Но, по его мнению, с Днепром и Харьковом немного лучше ситуация, потому что расстояние до фронта больше. В то же время у России нет потенциала захватить какой-то из этих городов сразу, потому что это огромный ресурс.

Но стратегия по истощению ВСУ, которую они реализуют, при отсутствии исправления нашей главной проблемы — хаоса в управлении войсками, приведет в какой-то момент к тому, что мы можем посыпаться на фронте таким образом, что это будут бригадные районы обороны и десятки километров одномоментно", — сказал он.

Ранее The Guardian писало, что Генштаб якобы приказал Командованию Воздушных Сил отправлять на фронт неподготовленных к этому военнослужащих подразделений ПВО. Однако в Силах обороны опровергли эту информацию.

Кроме того, россияне оккупировали Макаровку и еще несколько населённых пунктов Донецкой области. ВСУ вырвались и не допустили оцепления.