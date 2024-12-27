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Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

27 декабря 2024 г. 10:15

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Военный Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов заявил, что сейчас нет рисков прорыва российских оккупантов в Днепропетровскую области. По его словам, цель захватчиков — Донецкая область и Запорожье.

Об этом Кирилл Сазонов сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 27 декабря.

Риск для Днепропетровской области

Сазонов отметил, что у России сейчас даже недостаточно ресурсов для контроля над Покровском Донецкой области, поэтому не стоит говорить о масштабном наступлении на Днепропетровщину.

"Мы видим: людей уже не хватает. Так, как раньше, наступать сразу в пяти направлениях они не могут", — добавил военный ВСУ.

Напомним, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что оккупантам осталось от силы 20 километров до границы с Днепропетровской областью. В то же время пока у России нет потенциала к масштабному наступлению.

Также глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что Россия не отказывается от намерений снова захватить правобережье Херсонщины и областной центр. Однако враг вряд ли имеет возможность осуществить эти планы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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