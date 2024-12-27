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Ризик прориву окупантів на Дніпропетровщину — чи є загроза

Ризик прориву окупантів на Дніпропетровщину — чи є загроза

27 грудня 2024 р. 10:15

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Військовий Збройних сил України Кирило Сазонов заявив, що наразі немає ризиків прориву російських окупантів у Дніпропетровську області. За його словами, мета загарбників — Донецька область та Запоріжжя.

Про це Кирило Сазонов сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 27 грудня.

Ризик для Дніпропетровської області

Сазонов зазначив, що у Росії зараз навіть недостатньо ресурсів для контролю над Покровськом Донецької області, тому не варто говорити про масштабний наступ на Дніпропетровщину.

"Ми бачимо: людей вже не вистачає. Так, як раніше, наступати одразу в п'ятьох напрямках вони не можуть", — додав військовий ЗСУ.

Нагадаємо, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що окупантам залишилося від сили 20 кілометрів до кордону з Дніпропетровською областю. Водночас наразі в Росії немає потенціалу до масштабного наступу.

Також голова Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що Росія не відмовляється від намірів знову захопити правобережжя Херсонщини та обласний центр. Однак ворог навряд чи має змогу здійснити ці плани.

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