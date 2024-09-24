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Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

24 сентября 2024 г. 13:16

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Россия имеет на вооружении определенные виды техники, которая значительно технологичнее тех, которые имеют Вооруженные силы Украины. Подполковник ВСУ, командир подразделения К-2 Кирилл Верес сказал, что это за вид оружия и как бы изменилась ситуация на фронте, если бы украинские защитники получили его на вооружение.

Об этом Кирилл Верес высказался в интервью проекту "ОТДУШИВДУШУ".

Чем Россия технологичнее Украины в военной технике

Кирилл Верес заявил, что у России уже есть на вооружении такие вещи, до которых ВСУ еще далеко. Он пояснил, что украинские военные применяют дроны против врагов на близком расстоянии только потому, что исходят из ситуации с теми средствами, которые у них имеются.

"У них есть настолько много вещей, к которым нам ср*ть и ср*ть. Мы эти FPV ночные бомберы коптерного типа используем только потому, что не имеем другого. Были бы у нас эти "Ланцеты" — ху***и бы теми ланцетами на 120-130 км. Они знают, что мы летаем дронами на 20-22 (километра. — Ред.) ну не потому, что это героизм, это наши военнослужащие просто выкручиваются из того, что имеем", — объяснил Верес.

Он добавил, что если бы ВСУ имели на вооружении "Ланцеты", то могли бы выровнять ситуацию на фронте на 20-30%. В таком случае пехота могла бы пойти в бой, поскольку благодаря "Ланцетам" можно было наносить удары по местам расположения вражеских пушек и накопления живой силы противника.

Что такое "Ланцет"

Ланцет является российским баражирующим боеприпасом (БПБ), который разработала компания ZALA Aero. Он имеет несколько типов наведения, а скорость движения в воздухе может развиваться до 300 км/ч. Радиус полета составляет до 40 километров, а максимальный вес — 12 кг. Данный тип БПБ может использоваться для образования минных воздушных полей, а также как для разведывательных, так и для ударных задач.

Ланцеты могут быть вооружены осколочно-фугасными и кумулятивными боевыми частями. Особенность такого БПБ еще заключается в том, что модули наведения переменные и могут изменяться под задачи.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что уже слишком поздно использовать ATACMS и объяснил, почему эта ракетная система потеряла актуальность на фронте.

Также в СМИ появилась информация, что Россия собственные дроны-камикадзе с китайскими деталями и назвали запланированное количество.

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