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Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

24 вересня 2024 р. 13:16

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Росія має на озброєнні певні види техніки, яка значно технологічніша за ту, яку мають Збройні сили України. Підполковник ЗСУ, командир підрозділу К-2 Кирило Верес сказав, що це за вид зброї та як змінилась би ситуація на фронті, якби українські захисники отримали її на озброєння.

Про це Кирило Верес висловився в інтерв'ю проєкту "ВІДДУШІВДУШУ".

Чим Росія технологічніша за Україну у військовій техніці 

Кирило Верес заявив, що Росія вже має на озброєнні такі речі, до яких ЗСУ ще далеко. Він пояснив, що українські військові застосовують дрони проти ворогів на близькій відстані лише тому, що виходять з ситуації з тими засобами, які в них наявні.

"В них є настільки багато речей до яких нам ср*ть і ср*ть. Ми ці FPV  нічні бомбери коптерного типу використовуємо тільки тому, що не маємо іншого. Були б в нас ці "Ланцети" — ху***и б тими ланцетами на 120-130 км. Вони знають, що ми літаємо дронами на 20-22 (кілометри. — Ред.) ну не тому, що це героїзм, це наші військовослужбовці просто викручуються з того, що маємо", — пояснив Верес.

Він додав, що якби ЗСУ мали б на озброєнні "Ланцети", то могли б вирівняти ситуацію на фронті на 20-30%. В такому випадку піхота могла б піти у бій, оскільки завдяки "Ланцетам" можна було завдавати ударів за місцями розташування ворожих гармат та накопичення живої сили противника. 

Що таке "Ланцет"

Ланцет є російським баражуючим боєприпасом (БПБ), який розробила компанія ZALA Aero. Він має кілька типів наведення, а швидкість його руху в повітрі може розвиватися до 300 км/год. Радіус польоту становить до 40 кілометрів, а максимальна вага — 12 кг. Такий тип БПБ може використовуватися для утворення повітряних мінних полів, а також як для розвідувальних, так і для ударних завдань.

Ланцети можуть бути озброєні осколково-фугасними і кумулятивними бойовими частинами. Особливіть такого БПБ ще полягає в тому, що модулі наведення є змінними і можуть змінюватися під завдання.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що вже занадто пізно використовувати ATACMS та пояснив, чому ця ракетна система втратила актуальність на фронті. 

Також у ЗМІ з'явилась інформація, що Росія власні дрони-камікадзе з китайськими деталями та назвали заплановану кількість. 

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13:29 Військовий з Одещини демонстративно залишив частину — реакція командування

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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