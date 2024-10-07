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Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

7 октября 2024 г. 23:59

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23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

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23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

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22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

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17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

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16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

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Руководитель штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко поделился информацией о процессе набора новых военнослужащих. Он отметил, что каждый день в бригаде получают около 100-150 заявок.

Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 7 октября.

Рекрутинг к Третьей штурмовой

Каждый потенциальный кандидат имеет возможность пройти собеседование в одном из четырех центров рекрутинга, расположенных по всей Украине. По словам Петренко, эта беседа позволяет понять, как человек подходит для службы в бригаде.

"После собеседования понимаем, подходит ли человек, или наоборот. У нас есть семидневный курс, где можно почувствовать атмосферу бригады и определиться, готов ли к таким испытаниям или понять свою специализацию", — пояснил Петренко.

Только после завершения всех этапов отбора новые кандидаты могут присоединиться к бригаде и пройти курс подготовки в специализированном учебном центре.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде подтвердили информацию о проведении успешных штурмовых действий в Харьковской области. Воинам удалось отбить позиции и украинских защитников из плена.

Также в День защитников и защитниц Украины звание Героев Украины получили двое военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады. Речь идет о бойцах с позывными "Фарш" и "2.0".

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