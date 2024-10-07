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Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

07 жовтня 2024 р. 23:59

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23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

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23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

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23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

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16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

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16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

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Керівник штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко поділився інформацією про процес набору нових військовослужбовців. Він зазначив, що щодня в бригаді отримують близько 100-150 заявок.

Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 7 жовтня.

Рекрутинг до Третьої штурмової

Кожен потенційний кандидат має можливість пройти співбесіду в одному з чотирьох рекрутингових центрів, розташованих по всій Україні. За словами Петренка, ця бесіда дозволяє зрозуміти, наскільки людина підходить для служби в бригаді.

"Після співбесіди розуміємо, чи підходить людина, або ж навпаки. У нас є семиденний курс, де можна відчути атмосферу бригади та визначитись, чи готовий до таких випробувань або зрозуміти свою спеціалізацію", — пояснив Петренко.

Тільки після завершення всіх етапів відбору, нові кандидати можуть приєднатися до бригади та пройти курс підготовки в спеціалізованому навчальному центрі.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій у Харківській області. Воїнам вдалося відбити позиції та українських захисників з полону.

Також у День захисників і захисниць України звання Героїв України отримали двоє військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади. Йдеться про бійців із позивними "Фарш" та "2.0".

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22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

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