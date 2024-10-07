Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Керівник штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко поділився інформацією про процес набору нових військовослужбовців. Він зазначив, що щодня в бригаді отримують близько 100-150 заявок.

Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 7 жовтня.

Рекрутинг до Третьої штурмової

Кожен потенційний кандидат має можливість пройти співбесіду в одному з чотирьох рекрутингових центрів, розташованих по всій Україні. За словами Петренка, ця бесіда дозволяє зрозуміти, наскільки людина підходить для служби в бригаді.

"Після співбесіди розуміємо, чи підходить людина, або ж навпаки. У нас є семиденний курс, де можна відчути атмосферу бригади та визначитись, чи готовий до таких випробувань або зрозуміти свою спеціалізацію", — пояснив Петренко.

Тільки після завершення всіх етапів відбору, нові кандидати можуть приєднатися до бригади та пройти курс підготовки в спеціалізованому навчальному центрі.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій у Харківській області. Воїнам вдалося відбити позиції та українських захисників з полону.

Також у День захисників і захисниць України звання Героїв України отримали двоє військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади. Йдеться про бійців із позивними "Фарш" та "2.0".