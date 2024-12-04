Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Вооруженным силам Украины нужны военнослужащие, ушедшие в СЗЧ. Прежде всего, это уже обученные бойцы, знающие свое дело.

Об этом заявила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире День.LIVE в среду, 4 декабря.

Украинской армии нужны мотивированные и обученные бойцы

По словам Бобовниковой, сейчас военнослужащим действительно тяжело на фронте. Это обусловлено не только интенсивностью боевых действий, но и погодными условиями, которые значительно ухудшились с приходом зимы.

"Если говорить о действующих военнослужащих, у них очень высокая мотивация, несмотря на усталость, несмотря на истощение. Все равно находятся методы для отдыха, проводятся ротации на позициях. Мы стараемся делать все возможное для того, чтобы военнослужащие не теряли свою мотивацию", — отметила Бобовникова.

Она добавила, прокомментировала и возвращение на службу ушедших в СЗЧ бойцов. По ее словам, их ждут и готовы принять.

"Вооруженным силам нужен каждый. Каждый, кто тоже мотивирован служить Украине, украинскому народу. Люди, которые ушли в СЗЧ, они могут вернуться, их тоже ждут. Это обученные бойцы, прежде всего, и они особенно нужны в ВСУ. Мы всегда рады даже тем, кто где-то оступился", — отметила Бобовникова.

Напомним, с момента вступления в силу изменений в законодательстве о СЗЧ с ходатайствами активно обращаются военнослужащие. Речь идет о четырех тысячах бойцов.

По информации издания Financial Times сообщило, что с января по октябрь 2024 года в Украине было открыто более 60 тысяч уголовных производств по дезертирству в ВСУ. Однако такая ситуация и все более частые случаи являются причиной того, что людей не готовили к войне.