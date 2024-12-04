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Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

04 грудня 2024 р. 19:11

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17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

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16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

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13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

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Збройним силам України потрібні військовослужбовці, які пішли в СЗЧ. Перш за все, це вже навчені бійці, які знають свою справу.

Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі День.LIVE у середу, 4 грудня.

Українській армії потрібні вмотивовані та навчені бійці

За словами Бобовнікової, наразі військовослужбовцям дійсно важко на фронті. Це зумовлено не тільки інтенсивністю бойових дій, а й погодними умовами, які значно погіршились з приходом зими. Однак, це не впливає на мотивацію захисників.

"Якщо говорити про діючих військовослужбовців, у них дуже висока мотивація, не зважаючи на втому, не зважаючи на виснаження. Все одно знаходяться методи для відпочинку, проводяться ротації на позиціях. Ми намагаємося робити все можливе для того, щоб військовослужбовці не втрачали свою мотивацію", — зазначила Бобовнікова.

Вона додала, прокоментувала й повернення на службу бійців, які пішли в СЗЧ. За її словами, їх чекають та готові прийняти.

"Збройним силам потрібен кожен. Кожен, хто теж є вмотивованим служити Україні, українському народу. Люди, які пішли в СЗЧ, вони можуть повернутися, їх також чекають. Це навчені бійці, перш за все, і вони особливо потрібні в ЗСУ. Ми завжди раді навіть тим, хто десь оступився", — зазначила Бобовнікова.

Нагадаємо, з моменту набрання чинності змін до законодавства про СЗЧ з клопотаннями активно звертаються військовослужбовці. Йдеться про чотири тисячі бійців.

За інформацією видання Financial Times повідомило, що з січня по жовтень 2024 року в Україні було відкрито понад 60 тисяч кримінальних проваджень щодо дезертирства у ЗСУ. Проте така ситуація і все більш частіші випадки є причиною того, що людей не готували до війни.

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19:09 Садовий вшанував пам'ять вбитого росіянами мера Дніпрорудного

19:04 Відключення світла в Одесі — графіки на четвер 5 грудня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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