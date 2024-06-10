Нардеп рассказал, как реагировала полиция на превышение полномочий ТЦК

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Юрий Камельчук заявил, что полиция недостаточно реагировала на его заявления по поводу работников территориальных центров комплектований. Речь идет о тех, которые кого-то силой куда-то запихивали.

Об этом Юрий Камельчук сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 10 июня.

Превышение полномочий работников ТЦК

Камельчук отметил, что уголовные дела, как открывались, так и закрывались, пока ничем не заканчивались.

"Надо привести в порядок вот эту историю, что у кого-то есть полномочия, а у кого-то нет. Согласно закону, работники ТЦК и СП не могут применять физическую силу или что-то забирать, поскольку это уже есть уголовное производство. Реагирует ли на это полиция и привлекает ли их к ответственности — нет", — говорит нардеп.

По его словам, в этом вопросе должны быть дополнительные разъяснения от Минобороны, а также Минюста.

"Стоит выяснить, что именно является нарушением закона о мобилизации, и какие есть достаточные основания, чтобы задержать кого-то и доставить в ТЦК для того, чтобы выяснить эти данные", — добавил Камельчук.

Напомним, Камельчук прокомментировал динамику обновления данных военнообязанными. Он подчеркнул, что с помощью приложения "Резерв+" она положительная.

Также военнообязанные не избегут мобилизации, даже уплатив штраф по неявке в территориальные центры комплектования по повестке. Такие действия не смогут спасти их от долга защищать государство.