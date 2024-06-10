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Нардеп Камельчук прокоментував динаміку оновлення даних військовозобов'язаними

Нардеп Камельчук прокоментував динаміку оновлення даних військовозобов'язаними

10 червня 2024 р. 13:01

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22:47 Військовий експерт Світан заявив, що Україні не потрібна мобілізація

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20:45 Ексміністр ЖКГ пояснив, чому українські ТЕЦ досі не захищені від російських ракет

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Народний депутат від партії "Слуга Народу" Юрій Камельчук прокоментував динаміку оновлення даних військовозобов'язаними. Він наголосив, що за допомогою застосунку "Резерв+" вона є позитивною.

Про це Юрій Камельчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 10 червня.

Оновлення військово-облікових даних

Камельчук наголосив, що попри роботу застосунку "Резерв+", ТЦК не встигають оновлювати дані. 

"Оновлення даних йде із середньою швидкістю. Все одно залишатимуться люди, які будуть в тіні продовжувати бути", — зазначив він.

Нардеп каже, що 70-80% тих, хто приходить оновлювати дані в ТЦК, це люди, які мають певні причини для відстрочки. Він наголосив, що мобілізація в Україні відбувається досить високими темпами.

Нагадаємо, військовозобов'язані не уникнуть мобілізації, навіть сплативши штраф по неявці в територіальні центри комплектування за повісткою. Такі дії не зможуть врятувати їх від обов'язку захищати державу. 

Також народний депутат Федір Веніславський заявив, що працівники територіальних центрів комплектувань не мають права затримувати українців. За його словами, такі повноваження є лише у поліції.

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12:46 У Генштабі назвали напрямки, на яких тривають найзапекліші бої

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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22:47 Військовий експерт Світан заявив, що Україні не потрібна мобілізація

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13:57 Після тяжких поранень на фронті військовий планує повернутися назад — історія Миколи Лубцова

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20:45 Ексміністр ЖКГ пояснив, чому українські ТЕЦ досі не захищені від російських ракет

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19:15 Нардеп розповів, чому українське військо потребує масштабної мобілізації

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