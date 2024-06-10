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Нардеп Камельчук прокомментировал динамику обновления данных военнообязанными

Нардеп Камельчук прокомментировал динамику обновления данных военнообязанными

10 июня 2024 г. 13:01

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Народный депутат от партии "Слуга Народа" Юрий Камельчук прокомментировал динамику обновления данных военнообязанными. Он подчеркнул, что с помощью приложения "Резерв+" оно является положительным.

Об этом Юрий Камельчук сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 10 июня.

Обновление военно-учетных данных

Камельчук подчеркнул, что, несмотря на работу приложения "Резерв+", ТЦК не успевают обновлять данные.

"Обновление данных идет со средней скоростью. Все равно будут оставаться люди, которые будут в тени продолжать быть", — отметил он.

Нардеп говорит, что 70-80% тех, кто приходит обновлять данные в ТЦК, это люди, у которых есть определенные причины для отсрочки. Он подчеркнул, что мобилизация в Украине происходит достаточно высокими темпами.

Напомним, военнообязанные не избегут мобилизации, даже уплатив штраф по неявке в территориальные центры комплектования по повестке. Такие действия не смогут спасти их от долга защищать государство.

Также народный депутат Федор Вениславский заявил, что работники территориальных центров комплектований не имеют права задерживать украинцев. По его словам, такие полномочия есть только у полиции.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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