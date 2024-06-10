Нардеп розповів, як реагувала поліція на перевищення повноважень ТЦК

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Юрій Камельчук заявив, що поліція недостатньо реагувала на його заяви щодо працівників територіальних центрів комплектувань. Йдеться про тих, які когось силою кудись запихували.

Про це Юрій Камельчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 10 червня.

Перевищення повноважень працівників ТЦК

Камельчук зазначив, що кримінальні справи, як відкривалися, так і закривалися, і наразі нічим не закінчувалися.

"Треба привести в порядок ось цю історію, що у когось є повноваження, а у когось немає. Згідно з законом, працівники ТЦК та СП не можуть застосовувати фізичну силу або щось забирати, оскільки це вже є кримінальне провадження. Чи реагує на це поліція і чи притягує їх до відповідальності — ні", — каже нардеп.

За його словами, щодо цього питання повинні бути додаткові роз'яснення від Міноборони, а також Мін'юсту.

"Варто вияснити, що саме є порушенням закону про мобілізацію, і які є достатні підстави, щоб затримати когось і доставити до ТЦК для того, щоб з'ясувати ці дані", — додав Камельчук.

Нагадаємо, Камельчук прокоментував динаміку оновлення даних військовозобов'язаними. Він наголосив, що за допомогою застосунку "Резерв+" вона є позитивною.

Також військовозобов'язані не уникнуть мобілізації, навіть сплативши штраф по неявці в територіальні центри комплектування за повісткою. Такі дії не зможуть врятувати їх від обов'язку захищати державу.