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Нардеп рассказал, почему украинское войско нуждается в масштабной мобилизации

Нардеп рассказал, почему украинское войско нуждается в масштабной мобилизации

8 июня 2024 г. 19:15

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14:40 Когда отстроят Каховскую ГЭС — Краснолуцкий назвал точную дату

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23:59 Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

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20:40 Эксперт назвал реальный прожиточный минимум в Украине — он в разы больше, чем в бюджете

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19:49 Мыселюк объяснил, сколько у Украины времени на начало переговоров о вступлении в ЕС

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19:11 Кучеренко объяснил основные проблемы топливно-энергетического комплекса в военное время

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17:47 Вступление Украины в ЕС, санкции против России не работают и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

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Украине нужно удержать фронт, поэтому власти готовят резервные бригады. Также дополнительные силы позволят отдохнуть бойцам, которые уже долгое время находятся на фронте.

Об этом сообщил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР по правам человека Руслан Горбенко в эфире "Ранок.LIVE ".

Цифры мобилизации и резерва

По словам нардепа, для резерва нужно 10 бригад.

"10 бригад — это 50 тысяч. Надо для резерва. А резерв мы понимаем для чего. Есть такие вот новые линии фронта, как на Харьковщине. Я вижу, что главком готовится, чтобы иметь эти силы и для Сумской области. И в том числе для ротации", — сказал Горбенко.

Он добавил, что для того, чтобы военнослужащие отдохнули, их нужно восстанавливать.

"Давать как минимум 40 дней отпуска. Дальше опять тоже прохождение слаживания, обучения. Потому что мы получаем технику, к сожалению, не так быстро и не в том количестве, в котором обещают партнеры", — отметил депутат.

Горбенко добавил, что количество новых бригад тоже зависит от помощи партнеров.

"У нас и в ВСУ и у главкома нет задачи бросать наших ребят в мясные штурмы", — подытожил он.

Ранее народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что в Верховной Раде предлагают упразднить мобилизацию 18-25-летних граждан , если это не их желание. Законопроект готовится к рассмотрению.

Напомним, в Украине значительно усилилась мобилизация военнообязанных. В результате тотальной мобилизации и массового выезда "уклонистов" за границу многие предприятия в украинских городах столкнулись с острой нехваткой кадров.

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19:54 Прятали евро в паспорте — на границе с Польшей задержали мужчин, которые хотели подкупить ГПСУ

19:42 Держали в подвале и сделали ВВК за 30 минут — на Закарпатье ТЦК мобилизовал киевлянина

19:21 Точно в цель — командующий Воздушными силами показал ночную работу мобильных сил ПВО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:57 Сколько мужчин возвращаются в Украину из-за границы — в ГПСУ подвели итоги

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23:59 Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

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20:40 Эксперт назвал реальный прожиточный минимум в Украине — он в разы больше, чем в бюджете

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19:49 Мыселюк объяснил, сколько у Украины времени на начало переговоров о вступлении в ЕС

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19:11 Кучеренко объяснил основные проблемы топливно-энергетического комплекса в военное время

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17:47 Вступление Украины в ЕС, санкции против России не работают и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:07 Плачков объяснил, может ли Запорожская АЭС повлиять на ситуацию со светом

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