Нардеп рассказал, почему украинское войско нуждается в масштабной мобилизации

Украине нужно удержать фронт, поэтому власти готовят резервные бригады. Также дополнительные силы позволят отдохнуть бойцам, которые уже долгое время находятся на фронте.

Об этом сообщил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР по правам человека Руслан Горбенко в эфире "Ранок.LIVE ".

Цифры мобилизации и резерва

По словам нардепа, для резерва нужно 10 бригад.

"10 бригад — это 50 тысяч. Надо для резерва. А резерв мы понимаем для чего. Есть такие вот новые линии фронта, как на Харьковщине. Я вижу, что главком готовится, чтобы иметь эти силы и для Сумской области. И в том числе для ротации", — сказал Горбенко.

Он добавил, что для того, чтобы военнослужащие отдохнули, их нужно восстанавливать.

"Давать как минимум 40 дней отпуска. Дальше опять тоже прохождение слаживания, обучения. Потому что мы получаем технику, к сожалению, не так быстро и не в том количестве, в котором обещают партнеры", — отметил депутат.

Горбенко добавил, что количество новых бригад тоже зависит от помощи партнеров.

"У нас и в ВСУ и у главкома нет задачи бросать наших ребят в мясные штурмы", — подытожил он.

Ранее народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что в Верховной Раде предлагают упразднить мобилизацию 18-25-летних граждан , если это не их желание. Законопроект готовится к рассмотрению.

Напомним, в Украине значительно усилилась мобилизация военнообязанных. В результате тотальной мобилизации и массового выезда "уклонистов" за границу многие предприятия в украинских городах столкнулись с острой нехваткой кадров.