У Раді пропонують скасувати мобілізацію до 25 років, якщо люди не хочуть воювати, — нардеп Соболєв

Народний депутат України Сергій Соболєв заявив, що у Верховній Раді пропонують скасувати мобілізацію 18-25-річних громадян, якщо це не їхнє бажання. Законопроєкт готують на розгляд.

Про це Сергій Соболєв сказав в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 4 червня.

Скасування мобілізації українців до 25 років

Соболєв зазначив, що відповідний законопроєкт вже підготували політики й хочуть найближчим часом винести на розгляд Ради.

За словами політика, ініціативу вже підтримали більшість фракцій. Ймовірно, розгляд у парламенті відбудеться у середу, 5 червня.

Нагадаємо, в Україні значно посилилася мобілізація військовозобов'язаних. Внаслідок тотальної мобілізації та масового виїзду "ухилянтів" за кордон багато підприємств в українських містах зіткнулися з гострою нестачею кадрів.

Також з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути.