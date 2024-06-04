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У Раді пропонують скасувати мобілізацію до 25 років, якщо люди не хочуть воювати, — нардеп Соболєв

У Раді пропонують скасувати мобілізацію до 25 років, якщо люди не хочуть воювати, — нардеп Соболєв

04 червня 2024 р. 22:33

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21:03 Хто має приїхати з-за кордону до ТЦК і як відключатимуть світло взимку — головні новини 4 червня

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Народний депутат України Сергій Соболєв заявив, що у Верховній Раді пропонують скасувати мобілізацію 18-25-річних громадян, якщо це не їхнє бажання. Законопроєкт готують на розгляд.

Про це Сергій Соболєв сказав в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 4 червня.

Скасування мобілізації українців до 25 років

Соболєв зазначив, що відповідний законопроєкт вже підготували політики й хочуть найближчим часом винести на розгляд Ради.

За словами політика, ініціативу вже підтримали більшість фракцій. Ймовірно, розгляд у парламенті відбудеться у середу, 5 червня.

Нагадаємо, в Україні значно посилилася мобілізація військовозобов'язаних. Внаслідок тотальної мобілізації та масового виїзду "ухилянтів" за кордон багато підприємств в українських містах зіткнулися з гострою нестачею кадрів.

Також з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути. 

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22:45 В Україні впали ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин завтра

22:40 Міноборони повідомило, чи продовжать термін оновлення даних для військовозобов'язаних

22:12 У Харківській області жінка підірвалася на російській міні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:54 Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Опитування українців про ситуацію в країні та хто отримає бронь від мобілізації — ефір Вечір.LIVE

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