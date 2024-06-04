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В Раде предлагают отменить мобилизацию до 25 лет, если люди не хотят воевать, — нардеп Соболев

В Раде предлагают отменить мобилизацию до 25 лет, если люди не хотят воевать, — нардеп Соболев

4 июня 2024 г. 22:33

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22:33 В Раде предлагают отменить мобилизацию до 25 лет, если люди не хотят воевать, — нардеп Соболев

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21:30 Новая тактика оккупантов и ситуация в Сумской области — эксклюзив Новини.LIVE с фронта

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21:03 Кто должен приехать из-за границы в ТЦК и как будут отключать свет зимой — главные новости 4 июня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:07 Дополнительный пакет помощи для Украины и упрощенный обмен водительских прав — новости Германии

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17:50 Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

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Народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что в Верховной Раде предлагают отменить мобилизацию 18-25-летних граждан, если это не их желание. Законопроект готовится к рассмотрению.

Об этом Сергей Соболев сказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 4 июня.

Отмена мобилизации украинцев до 25 лет

Соболев отметил, что соответствующий законопроект уже подготовили политики и хотят в ближайшее время вынести на рассмотрение Рады.

По словам политика, инициативу уже поддержали большинство фракций. Вероятно, рассмотрение в парламенте состоится в среду, 5 июня.

Напомним, в Украине значительно усилилась мобилизация военнообязанных. В результате тотальной мобилизации и массового выезда "уклонистов" за границу многие предприятия в украинских городах столкнулись с острой нехваткой кадров.

Также с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.

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00:39 Угроза ударов БпЛА и вражеская авиация в воздухе — предупреждение от ВСУ

00:32 Минобороны открывает бесплатные курсы операторов БпЛА, но есть одно условие

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00:06 Адвоката из фирмы Найема поймали на взятке — в компании отреагировали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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