В Раде предлагают отменить мобилизацию до 25 лет, если люди не хотят воевать, — нардеп Соболев

Народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что в Верховной Раде предлагают отменить мобилизацию 18-25-летних граждан, если это не их желание. Законопроект готовится к рассмотрению.

Об этом Сергей Соболев сказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 4 июня.

Отмена мобилизации украинцев до 25 лет

Соболев отметил, что соответствующий законопроект уже подготовили политики и хотят в ближайшее время вынести на рассмотрение Рады.

По словам политика, инициативу уже поддержали большинство фракций. Вероятно, рассмотрение в парламенте состоится в среду, 5 июня.

Напомним, в Украине значительно усилилась мобилизация военнообязанных. В результате тотальной мобилизации и массового выезда "уклонистов" за границу многие предприятия в украинских городах столкнулись с острой нехваткой кадров.

Также с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.