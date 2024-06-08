Нардеп розповів, чому українське військо потребує масштабної мобілізації

Україні потрібно втримати фронт, тому влада готує резервні бригади. Також додаткові сили дадуть можливість відпочити бійцям, які вже довгий час перебувають на фронті.

Про це повідомив народний депутат України, заступник голови Комітету ВР з прав людини Руслан Горбенко в етері Ранок.LIVE.

Цифри мобілізації та резерву

За словами нардепа для резерву потрібно 10 бригад.

"10 бригад — це 50 тисяч. Треба для резерву. А резерв ми розуміємо для чого. Такі от нові лінії фронту, як на Харківщині. Я бачу що главком готується, щоб мати ці сили і для Сумської області. І в тому числі для ротації", — сказав Горбенко.

Він додав, що аби військовослужбовці відпочили, їх треба відновлювати.

"Давати як мінімум 40 днів відпустки. Далі знову теж проходження злагодження, навчання. Тому що ми отримуємо техніку, на жаль, не так швидко і не в тій кількості, в якій обіцяють партнери", — зазначив депутат.

Горбенко додав, що кількість новостворених бригад теж залежить від допомоги партнерів.

"У нас і в ЗСУ і у главкома немає завдання кидати наших хлопців в м'ясні штурми", — підсумував він.

Раніше народний депутат України Сергій Соболєв заявив, що у Верховній Раді пропонують скасувати мобілізацію 18-25-річних громадян, якщо це не їхнє бажання. Законопроєкт готують на розгляд.

Нагадаємо, в Україні значно посилилася мобілізація військовозобов'язаних. Внаслідок тотальної мобілізації та масового виїзду "ухилянтів" за кордон багато підприємств в українських містах зіткнулися з гострою нестачею кадрів.