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Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

17 декабря 2024 г. 12:26

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12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

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Законодательство Украины позволяет военным, самовольно оставившим части (СОЧ), вернуться в ряды армии без уголовной ответственности. Однако есть определенные причины, которые влияют на решение мужчин снова присоединиться к войску.

Об этом заявил народный депутат Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE во вторник, 17 декабря.

Что мешает военным вернуться с СОЧ

По словам нардепа, отсутствие стабильности и неадекватное руководство разрушают все попытки вернуть военных из СОЧ.

Фирс привел в пример 211 бригаду, где разгорелся скандал из-за злоупотреблений со стороны командования.

"Такие позорные случаи, по моему мнению, снижают процент тех, кто хотел бы вернуться из СОЧ. Кроме того, следует учитывать, что отсутствие стабильности, государственных гарантий, а также четких правовых положений для военных, служащих и защищающих страну, фактически сводит на нет все наши усилия по возвращению этих людей в ряды ВСУ", — сказал Фирс.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в настоящее время в армии продолжается процесс возвращения на службу военных, совершивших самовольное оставление части. Он напомнил, как бойцы могут это сделать.

А начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало рассказал, что если совершивший СОЧ военнослужащий не вернулся в воинскую часть, ему грозит уголовная ответственность.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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