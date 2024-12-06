Тимочко назвав кількість справ по СЗЧ, які були доведені

В Україні серед військовослужбовців фіксують випадки самовільного залишення частини. Деякі справи ще з часів АТО та їм вже близько 10 років.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

Випадки СЗЧ в армії

За словами Тимочка, з 80 тисяч справ СЗЧ лише 6000 мають доведену кримінальну частину. На його думку, під час виборчого періоду деякі політики можуть маніпулювати цією темою, намагаючись отримати підтримку. Але натомість вони не пропонують реальних рішень.

"Якщо тільки їх запитають: "Чому ви підіймаєте цю тему?" Вони одразу кажуть: "Бо я ж мама, бо я ж тато". Тобто, хочуть вже демонструвати батьківську любов до військових, хоча абсолютно військовим не треба батьківської любові — військовим є у кого отримувати від своїх близьких любов", — сказав представник ЗСУ.

Також він зауважив, що деяким справам стосовно СЗЧ близько 10 років, вони накопичувались ще з часів АТО. Тимочко додав, що бійцям потрібні чіткі умови та чіткі закони, які даватимуть їм можливість ефективно служити".

Нагадаємо, у Рівненській області судили командира, 29 підлеглих якого самовільно залишили військову частину.

Також Україна впровадила нові законодавчі зміни, що регулюють повернення військовослужбовців до служби після СЗЧ.