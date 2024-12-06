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Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

6 декабря 2024 г. 11:53

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В Украине среди военнослужащих фиксируют случаи самовольного ухода из части. Некоторые дела еще со времен АТО и им уже около 10 лет.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Случаи СЗЧ в армии

По словам Тимочка, из 80 тысяч дел по СЗЧ только 6000 имеют доказанную уголовную часть. По его мнению, во время избирательного периода некоторые политики могут манипулировать этой темой, пытаясь получить поддержку. Но они не предлагают реальных решений.

"Если только их спросят: "Почему вы поднимаете эту тему?" Они сразу говорят: "Потому что я же мама, потому что я же папа". То есть, хотят уже демонстрировать родительскую любовь к военным, хотя абсолютно военным не надо родительской любви — военным есть у кого получать от своих близких любовь", — сказал представитель ВСУ

Также он отметил, что некоторым делам в отношении СЗЧ около 10 лет они накапливались еще со времен АТО. Тимочко добавил, что бойцам нужны четкие условия и четкие законы, позволяющие им эффективно служить".

Напомним, в Ровенской области судили командира, 29 подчиненных которого самовольно покинули воинскую часть.

Также Украина ввела новые законодательные изменения, регулирующие возвращение военнослужащих в службу после СЗЧ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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