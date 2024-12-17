Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Законодавство України дозволяє військовим, які самовільно залишили частини (СЗЧ), повернутися до лав армії без кримінальної відповідальності. Проте є певні причини, які вливають на рішення чоловіків знову приєднатися до війська.

Про це заявив народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 17 грудня.

Що заважає військовим повернутися з СЗЧ

За словами нардепа, відсутність стабільності та неадекватне керівництво руйнують всі спроби повернути військових з СЗЧ.

Фірс навів у приклад 211-ту бригаду, де розгорівся скандал через зловживання зі сторони командування.

"Такі ганебні випадки, на мою думку, знижують відсоток тих, хто хотів би повернутися із СЗЧ. Крім того, слід враховувати, що відсутність стабільності, державних гарантій, а також чітких правових положень для військових, які служать і захищають країну, фактично зводить нанівець усі наші зусилля щодо повернення цих людей до лав ЗСУ", — сказав Фірс.

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що наразі в армії триває процес повернення на службу військових, які здійснили самовільне залишення частини. Він нагадав, як бійці можуть це зробити.

А начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало розповів, якщо військовослужбовець, який скоїв СЗЧ, не повернувся до військової частини, йому загрожує кримінальна відповідальність.