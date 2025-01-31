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Комбат резко раскритиковал военную цензуру против журналистов

Комбат резко раскритиковал военную цензуру против журналистов

31 января 2025 г. 11:15

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Командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей "Прокурор" резко высказался по поводу военной цензуры в средствах массовой информации. Он заявил, что система наказания должна быть, однако, есть случаи, когда цензура является нецелесообразной.

Об этом он высказался в эфире Ранок.LIVE.

Военнослужащий выступил против цензуры

Военный заявил, что в Украине следует наказывать граждан, которые распространяют опасную информацию.

"Те, кто распространяет информацию, которая несет угрозу национальной безопасности, должны быть наказаны однозначно, и это должно быть мгновенно сделано, потому что, повторяюсь, - приоритет это национальная безопасность. И если говорить о военной цензуре, ну давайте вопросом отвечу. Поэтому в какое отверстие и кому мне вставить мне мой диплом с отличием журналиста, если введут цензуру. Высылки на Сахалин за инакомыслие? Я против", — заявил военный.

Напомним, недавно народный депутат Ярослав Юрчишин прокомментировал слухи о введении цензуры из-за закона о медиа.

Летом в 2024 году стало известно, что командиров руководителей подразделений обязали согласовывать заранее все интервью.

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