Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что средства массовой информации получат больше прозрачности, а не цензуры. Таким образом он опроверг слухи, что закон о медиа будет обязывать удалять критические комментарии о чиновниках.

Об этом Юрчишин сообщил в эфире День.LIVE в среду, 15 января.

Медиа получат прозрачность, а не цензуру

По словам Юрчишина законопроект № 11321 направлен на то, чтобы журналисты и граждане имели информацию о деятельности комитетов Верховной Рады, повестку дня, трансляции. Если же трансляций нет, то хотя бы доступ к записям, чтобы видеть, как работает власть.

Политик уточнил, что нововведения касаются только процедур, которые позволят бороться с фейковой информацией или комментариями.

"Тогда медиа определяет свою тактику, как реагировать на этот комментарий. Конечно, это не материал медиа, это комментарий пользователя, и медиа на это не влияет. Мы лишь добавили процедуру через суд", — объяснил нардеп.

Юрчишин пояснил, что это нужно для того, чтобы медиа могли еще на досудебном этапе, когда бы не начались все эти юридические коллизии, трата времени и средств, снять материалы, которые нарушает закон о медиа.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины поддержала законопроект №11321, который содержит изменения в законодательство относительно деятельности медиа, журналистов. Также он обеспечивает граждан доступом к информации во время заседания комитетов.

Напомним, недавно ВР продлила срок действия закона о добровольном возвращении из СЗЧ.