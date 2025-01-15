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Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

15 января 2025 г. 16:34

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16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

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14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

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Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

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10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

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08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

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Народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что средства массовой информации получат больше прозрачности, а не цензуры. Таким образом он опроверг слухи, что закон о медиа будет обязывать удалять критические комментарии о чиновниках.

Об этом Юрчишин сообщил в эфире День.LIVE в среду, 15 января.

Медиа получат прозрачность, а не цензуру

По словам Юрчишина законопроект № 11321 направлен на то, чтобы журналисты и граждане имели информацию о деятельности комитетов Верховной Рады, повестку дня, трансляции. Если же трансляций нет, то хотя бы доступ к записям, чтобы видеть, как работает власть.

Политик уточнил, что нововведения касаются только процедур, которые позволят бороться с фейковой информацией или комментариями.

"Тогда медиа определяет свою тактику, как реагировать на этот комментарий. Конечно, это не материал медиа, это комментарий пользователя, и медиа на это не влияет. Мы лишь добавили процедуру через суд", — объяснил нардеп.

Юрчишин пояснил, что это нужно для того, чтобы медиа могли еще на досудебном этапе, когда бы не начались все эти юридические коллизии, трата времени и средств, снять материалы, которые нарушает закон о медиа.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины поддержала законопроект №11321, который содержит изменения в законодательство относительно деятельности медиа, журналистов. Также он обеспечивает граждан доступом к информации во время заседания комитетов.

Напомним, недавно ВР продлила срок действия закона о добровольном возвращении из СЗЧ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

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14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

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