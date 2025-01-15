Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

Народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що засоби масової інформації отримають більше прозорості, а не цензури. Таким чином він спростував чутки, що закон про медіа зобов’язуватиме видаляти критичні коментарі про чиновників.

Про це Юрчишин повідомив в ефірі День.LIVE у середу, 15 січня.

Медіа отримають прозорість, а не цензуру

За словами Юрчишина законопроєкт № 11321 спрямований на те, щоб журналісти та громадяни мали інформацію про діяльність комітетів Верховної Ради, порядок денний, трансляції. Якщо ж трансляцій нема, то хоча б доступ до записів, щоб бачити, як працює влада.

Політик уточнив, що нововведення стосуються лише процедур, які дозволять боротися з фейковою інформацією чи коментарями.

"Тоді медіа визначає свою тактику, як реагувати на цей коментар. Звісно, це не є матеріал медіа, це є коментар користувача, та медіа на це не впливає. Ми лише додали процедуру через суд", — пояснив нардеп.

Юрчишин пояснив, що це потрібно для того, щоб медіа могли ще на досудовому етапі, коли б не почалися всі ці юридичні колізії, витрачання часу і коштів, зняти матеріали, які порушує закон про медіа.

Раніше ми писали, що Верховна Рада України підтримала законопроєкт №11321, який містить зміни до законодавства щодо діяльності медіа, журналістів. Також він забезпечує громадян доступом до інформації під час засідання комітетів.

Нагадаємо, нещодавно ВР продовжила термін дії закону про добровільне повернення із СЗЧ.