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Комбат різко розкритикував військову цензуру проти журналістів

Комбат різко розкритикував військову цензуру проти журналістів

31 січня 2025 р. 11:15

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08:00 Лідер Китаю неочікувано пішов проти Путіна — ефір Ранок.LIVE

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06:53 Трамп знайшов крайніх в авіакатастрофі — винні попередники

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19:53 Як живуть мешканці Куп'янська — репортаж Новини.LIVE

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Командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор" різко висловився з приводу військової цензури у засобах масової інформації. Він заявив, що система покарання мусить бути, проте, є випадки, коли цензура є недоцільною.

Про це він висловився в ефірі Ранок.LIVE.

Військовослужбовець виступив проти цензури

Військовий заявив, що в Україні варто карати громадян, які розповсюджують небезпечну інформацію. 

"Ті, хто розповсюджує інформацію, яка несе загрозу національній безпеці, мають бути покарані однозначно, і це має бути миттєво зроблено, тому що, повторююся, — пріоритет це національна безпека. І якщо говорити про військову цензуру, ну давайте питанням відповім. Тому в який отвір і кому мені вставити мені мій диплом з відзнакою журналіста, якщо введуть цензуру. Висилки на Сахалін за інакомисліє? Я проти", — заявив військовий. 

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Ярослав Юрчишин прокоментував чутки щодо запровадження цензури через закон про медіа.

Влітку у 2024 році стало відомо, що командирів керівників підрозділів зобов'язали узгоджувати заздалегідь всі інтерв'ю. 

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11:42 ЗСУ знищили бронетехніку та склади ворога на Донеччині — відео

11:41 Google випустить бюджетний Pixel 9a з оновленим дизайном — ціни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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