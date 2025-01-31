Комбат різко розкритикував військову цензуру проти журналістів

Командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор" різко висловився з приводу військової цензури у засобах масової інформації. Він заявив, що система покарання мусить бути, проте, є випадки, коли цензура є недоцільною.

Про це він висловився в ефірі Ранок.LIVE.

Військовослужбовець виступив проти цензури

Військовий заявив, що в Україні варто карати громадян, які розповсюджують небезпечну інформацію.

"Ті, хто розповсюджує інформацію, яка несе загрозу національній безпеці, мають бути покарані однозначно, і це має бути миттєво зроблено, тому що, повторююся, — пріоритет це національна безпека. І якщо говорити про військову цензуру, ну давайте питанням відповім. Тому в який отвір і кому мені вставити мені мій диплом з відзнакою журналіста, якщо введуть цензуру. Висилки на Сахалін за інакомисліє? Я проти", — заявив військовий.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Ярослав Юрчишин прокоментував чутки щодо запровадження цензури через закон про медіа.

Влітку у 2024 році стало відомо, що командирів керівників підрозділів зобов'язали узгоджувати заздалегідь всі інтерв'ю.