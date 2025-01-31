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Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

31 января 2025 г. 12:59

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Командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей "Прокурор" рассказал, что женщины в армии часто выполняют задачи лучше, чем некоторые мужчины. Говоря о 23-летней девушке в его команде, он отметил, что не променял бы ее ни за что.

Об этом "Прокурор" сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 31 января.

Женщины-военные на фронте

"В моей команде есть девушки и я очень горжусь их профессионализмом. Есть девушка, которая работает дешифровщицей, есть начальник отделения подготовки. У меня все пилоты, которые проходят подготовку на базе моего батальона, готовятся девушкой 23 года", — отметил военный.

Он отметил, что у этой девушки духа больше, чем у многих мужчин, поэтому он не променял бы ее ни на одного парня. Также командир сейчас ожидает документ на еще одну будущую военную в его команде, она сейчас проходит базовую общую военную подготовку.

"У меня нет каких-то сексистских предубеждений относительно половой принадлежности. Я в гражданской жизни видел тысячи примеров, когда девушки делают какую-то работу гораздо лучше, чем мужчины", — добавил "Прокурор".

Напомним, в около 80% случаях оккупантов ликвидируют с помощью успешной работы FPV-дронов. По словам спикера ОТГ "Луганск" Дмитрия Запорожца, количество "200-х" захватчиков растет каждый день.

Также мы писали об определенных законом основаниях, при которых военнообязанных, призывников и резервистов могут исключить с учета.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:30 В Каменце-Подольском мобилизовали преподавателя переехавшего ЗВО

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11:15 Комбат резко раскритиковал военную цензуру против журналистов

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08:00 Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

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06:53 Трамп нашел крайних в авиакатастрофе — виноваты предшественники

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19:53 Как живут жители Купянска — репортаж Новини.LIVE

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