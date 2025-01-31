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Комбат БпЛА пояснив, чому жінки краще себе проявляють в ЗСУ

Комбат БпЛА пояснив, чому жінки краще себе проявляють в ЗСУ

31 січня 2025 р. 12:59

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12:59 Комбат БпЛА пояснив, чому жінки краще себе проявляють в ЗСУ

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12:30 У Кам'янці-Подільському мобілізували викладача релокованого ЗВО

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11:15 Комбат різко розкритикував військову цензуру проти журналістів

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11:03 Прогнози не слухаємо — що кажуть військові про демобілізацію

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08:00 Лідер Китаю неочікувано пішов проти Путіна — ефір Ранок.LIVE

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Командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор" розповів, що жінки у війську часто виконують завдання краще, аніж деякі чоловіки. Говорячи про 23-річну дівчину в його команді, він зазначив, що не проміняв би її нізащо.

Про це "Прокурор" сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 31 січня.

Жінки-військові на фронті

"У моїй команді є дівчата і я дуже пишаюся їхнім професіоналізмом. Є дівчина, яка працює дешифрувальницею, є начальник відділення підготовки. У мене всі пілоти, які проходять підготовку на базі мого батальйону, готуються дівчиною 23 роки", — зазначив військовий.

Він наголосив, що в цієї дівчини духу більше, аніж у багатьох чоловіків, тому він не проміняв би її на жодного хлопця. Також командир зараз очікує відношення на ще одну майбутню військову в його команді, вона наразі проходить базову загальну військову підготовку.

"У мене немає якихось сексистських упереджень щодо статевої приналежності. Я в цивільному житті бачив тисячі прикладів, коли дівчата роблять якусь роботу набагато краще, аніж чоловіки", — додав "Прокурор".

Нагадаємо, у близько 80% випадках окупантів ліквідовують за допомогою успішної роботи FPV-дронів. За словами речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця, кількість "200-х" загарбників зростає кожного дня.

Також ми писали про визначені законом підстави, за яких військовозобов'язаних, призовників та резервістів можуть виключити з обліку.

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13:20 Як знизити тиск без ліків — лікарі сказали, що потрібно їсти

13:17 Індустріальний парк у Миколаєві — де планують відкрити

13:17 Виплати на дітей — хто і де отримає по 7,5 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:08 Лютий принесе холод — Діденко попередила про зміну погоди завтра

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