У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів, що 70-80% окупантів гинуть внаслідок успішної роботи fpv-дронів. Кількість знищених загарбників зростає кожного дня.

Про це Дмитро Запорожець повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Знищення окупантів на фронті

Запорожець розповів, що військові застосовують усі можливі варіанти та сили для ураження ворога. Однак, найчастіше та найефективніше бійці використовують fpv-дрони. За словами, речника 70-80% всього особового складу ворога знищений саме цими безпілотниками.

"Доки в нас буде можливість забезпечення партнерами хоча б цієї складової, а саме можливість використання у великій кількості fpv-дронів, ворог не зможе активно просуватися принаймні, в нашій операційній зоні", — наголосив військовий.

Нагадаємо, нещодавно бійці морської піхоти вдарили по позиціях окупанта. Вони знищили бронетехніку та особовий склад росіян.

Також ми писали, що BBC порахувала втрати російської армії. Станом на 2025 рік 23% із цих загиблих — це люди, які підписали контракт із російською армією вже після початку війни.