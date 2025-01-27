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У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

27 січня 2025 р. 14:28

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14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

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14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

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13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

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00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

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19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

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17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

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13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

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13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

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Речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів, що 70-80% окупантів гинуть внаслідок успішної роботи fpv-дронів. Кількість знищених загарбників зростає кожного дня.

Про це Дмитро Запорожець повідомив в ефірі Ранок.LIVE

Знищення окупантів на фронті

Запорожець розповів, що військові застосовують усі можливі варіанти та сили для ураження ворога. Однак, найчастіше та найефективніше бійці використовують fpv-дрони. За словами, речника 70-80% всього особового складу ворога знищений саме цими безпілотниками. 

"Доки в нас буде можливість забезпечення партнерами хоча б цієї складової, а саме можливість використання у великій кількості fpv-дронів, ворог не зможе активно просуватися принаймні, в нашій операційній зоні", — наголосив військовий. 

Нагадаємо, нещодавно бійці морської піхоти вдарили по позиціях окупанта. Вони знищили бронетехніку та особовий склад росіян. 

Також ми писали, що BBC порахувала втрати російської армії. Станом на 2025 рік 23% із цих загиблих — це люди, які підписали контракт із російською армією вже після початку війни. 

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15:32 Житло для УБД — як стати на квартирний облік у 2025 році

15:26 Естонія допоможе модернізувати морську галузь України — деталі

15:21 Замкомандира вкрав військове обладнання на майже 4 млн — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:10 Переговори до літа — нардепи висловились про злив заяви Буданова

15:04 Тисячі євро за переїзд — де в Європі платять за поселення

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08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

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