В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал, что 70-80% оккупантов погибают в результате успешной работы fpv-дронов. Количество уничтоженных захватчиков растет каждый день.

Об этом Дмитрий Запорожец сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Истребление оккупантов на фронте

Запорожец рассказал, что военные применяют все возможные варианты и силы для поражения врага. Однако, чаще всего и наиболее эффективно бойцы используют fpv-дроны. По словам, спикера 70-80% всего личного состава врага уничтожен именно этими беспилотниками.

"Пока у нас будет возможность обеспечения партнерами хотя бы этой составляющей, а именно возможность использования в большом количестве fpv-дронов, враг не сможет активно продвигаться по крайней мере, в нашей операционной зоне", — подчеркнул военный.

Напомним, недавно бойцы морской пехоты ударили по позициям оккупанта. Они уничтожили бронетехнику и личный состав россиян.

Также мы писали, что BBC посчитала потери российской армии. По состоянию на 2025 год 23% из этих погибших — это люди, которые подписали контракт с российской армией уже после начала войны.