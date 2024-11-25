Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Полномасштабная война в Украине идет уже третий год. А после завершения боевых действий мы можем перейти к "квазиформату" военного положения.

Об этом заявил депутат Киевсовета Леонид Емец в эфире Вечір.LIVE.

Что ждет Украину после войны

"Выходить из военного положения нам надо очень осторожно, потому что на данный момент существующее законодательное поле дает больше вопросов, чем ответов", — сказал Емец.

Нардеп отметил, что когда Украина выйдет из военного положения, то возникнет вопрос о сотнях тысяч военнослужащих, которые должны быть демобилизованы — готово ли государство на это пойти в одномоментном формате.

Также возникает вопрос о границах: законодательством запрещено ограничивать передвижение граждан, в том числе за пределы Украины. Поэтому после окончания военного положения возможен переход к "квазиформату".

Ранее заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что о принудительной мобилизации женщин в Украине речь даже не идет.

А военный юрист объяснил, как лучше подойти к мобилизации на примере Третьей штурмовой бригады.