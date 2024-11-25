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Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

25 листопада 2024 р. 20:20

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Поточна система територіальних центрів комплектування сприймається як орган примусової мобілізації, а не як місце добровільного вибору військової служби. Вже майже в усіх родах військ є власні рекрутингові центри.

Про це повідомив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 25 листопада.

Якою має бути мобілізація в Україні

Боровський наголосив, що система територіальних центрів комплектування потребує реформування.

"ТЦК — це має бути орган, в який особа приходить оформляти й узаконювати своє бажання долучитися до війська. Бажано, щоб особа приходила добровільно та з рекомендаційним листом від бригади, яка також має бути зацікавлена в залученні кваліфікованих фахівців", — заявив військовий юрист.

За його словами юриста, приклад Третьої штурмової бригади демонструє, як має виглядати сучасна модель рекрутингу.

"Приклад 3 ОШБр він просто прекрасний — такою має бути пропаганда і певний рекрутинг на загальнодержавному рівні. Я люблю не Третю штурмову, а загалом я люблю ЗСУ", — зауважив Боровський.

Він додав, що приклади мають бути максимально простими, зрозумілими та побутовими. 

"Якщо ти підеш до війська, то зможеш заробляти, носити якісне екіпірування, тебе любитимуть дівчата, ти відчуватимеш гордість за свою службу та дотичність до вищих цілей самореалізації особистості", — навів приклади юрист.

Боровський підкреслив, що більшість військових підрозділів уже мають власні рекрутингові центри, які активно працюють над підбором кадрів.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський заявляв, що ТЦК забезпечують 95-98% мобілізаційних заходів і поповнюють резерви у Сили оборони. На його думку, рекрутинг не зможе наразі стати альтернативою.

Раніше народний депутат Сергій Євтушок повідомив, що ліквідація ТЦК та СП може стати викликом для України. 

Сержант ЗСУ Андрій Соколов у свою чергу зазначив, що працівникам ТЦК та СП потрібно розширити повноваження. Їм потрібно дати право застосовувати до ухилянтів силу та навіть відкривати вогонь.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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