Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Текущая система территориальных центров комплектования рассматривается как орган принудительной мобилизации, а не как место добровольного выбора военной службы. Уже почти во всех родах войск есть собственные центры рекрутинга.

Об этом сообщил военный юрист Тарас Боровский в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 25 ноября.

Какой должна быть мобилизация в Украине

Боровский отметил, что система территориальных центров комплектования нуждается в реформировании.

"ТЦК — это должен быть орган, в который лицо приходит оформлять и узаконивать свое желание присоединиться к армии. Желательно, чтобы лицо приходило добровольно и с рекомендательным письмом от бригады, которая также должна быть заинтересована в привлечении квалифицированных специалистов", — заявил военный юрист.

По его словам юриста, пример Третьей штурмовой бригады демонстрирует, как должна выглядеть современная модель рекрутинга.

"Пример 3 ОШБр он просто прекрасен — такой должна быть пропаганда и определенный рекрутинг на общегосударственном уровне. Я люблю не Третью штурмовую, а в целом я люблю ВСУ", — отметил Боровский.

Он добавил, что примеры должны быть максимально простыми, понятными и бытовыми.

"Если ты пойдешь в армию, то сможешь зарабатывать, носить качественную экипировку, тебя будут любить девушки, ты будешь чувствовать гордость за свою службу и причастность к высшим целям самореализации личности", — привел примеры юрист.

Боровский подчеркнул, что большинство военных подразделений уже имеют собственные рекрутинговые центры, которые активно работают над подбором кадров.

Напомним, нардеп Федор Вениславский заявлял, что ТЦК обеспечивают 95-98% мобилизационных мер и пополняют резервы в Силы обороны. По его мнению, рекрутинг не сможет стать альтернативой.

Ранее народный депутат Сергей Евтушок сообщил, что ликвидация ТЦК и СП может оказаться вызовом для Украины.

Сержант ВСУ Андрей Соколов, в свою очередь, отметил, что работникам ТЦК и СП нужно расширить полномочия. Им нужно дать право применять к уклоняющимся силам и даже открывать огонь.