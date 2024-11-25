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Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

25 листопада 2024 р. 23:36

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21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

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20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

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17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

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15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

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13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік. А після завершення бойових дій ми можемо перейти до "квазіформату" воєнного стану.

Про це заявив депутат Київради Леонід Ємець в ефірі Вечір.LIVE. 

Що очікує Україну після війни

"Виходити із воєнного стану нам треба дуже обережно, тому що на цей момент те законодавче поле, яке існує, дає більше запитань, аніж відповідей", — сказав Ємець.

Нардеп зазначив, що коли Україна вийде з воєнного стану, то виникне питання щодо сотні тисяч військовослужбовців, які мають бути демобілізовані — чи готова держава на це піти в одномоментному форматі.

Також постає питання щодо кордонів: законодавством заборонено обмежувати пересування громадян в тому числі за межі України. Тому після закінчення воєнного стану можливий перехід до "квазіформату".

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що про примусову мобілізації жінок в Україні навіть не йдеться. 

А військовий юрист пояснив, як краще підійти до мобілізації на прикладі Третьої штурмової бригади.

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21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

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