Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік. А після завершення бойових дій ми можемо перейти до "квазіформату" воєнного стану.

Про це заявив депутат Київради Леонід Ємець в ефірі Вечір.LIVE.

Що очікує Україну після війни

"Виходити із воєнного стану нам треба дуже обережно, тому що на цей момент те законодавче поле, яке існує, дає більше запитань, аніж відповідей", — сказав Ємець.

Нардеп зазначив, що коли Україна вийде з воєнного стану, то виникне питання щодо сотні тисяч військовослужбовців, які мають бути демобілізовані — чи готова держава на це піти в одномоментному форматі.

Також постає питання щодо кордонів: законодавством заборонено обмежувати пересування громадян в тому числі за межі України. Тому після закінчення воєнного стану можливий перехід до "квазіформату".

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що про примусову мобілізації жінок в Україні навіть не йдеться.

А військовий юрист пояснив, як краще підійти до мобілізації на прикладі Третьої штурмової бригади.